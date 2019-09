Usyk vs. Spong. Sprzedano już prawie wszystkie bilety

Już 12 października w Chicago dojdzie do długo wyczekiwanego debiutu jednego z najlepszych zawodników na świecie bez podziału na kategorie - niedawnego króla wagi cruiser Aleksandra Usyka (16-0, 12 KO) - w wadze ciężkiej. Żywa legenda ma swój oddźwięk także za oceanem: na galę, której główną atrakcją jest walka ukraińskiego wirtuoza z kapitalnym swego czasu kickbokserem Tyrone'em Spongiem (14-0, 13 KO), sprzedano już prawie wszystkie bilety.

Hala DePaul University’s Wintrust Arena, gdzie odbędzie się transmitowana przez platformę DAZN gala, mieści 10 tysięcy widzów. Na galę udostępniono sześć tysięcy miejsc, ale zapotrzebowanie było tak duże, że trzeba było oddać do sprzedaży nową pulę biletów. W tej chwili pozostało ich mniej niż sześćset, mówi się, że obiekt może zostać wypełniony w całości, bo w grę może wejść kolejna, ostatnia już pula.

Obok Usyka najwięcej kibiców na trybuny przyciąga pojedynek Jessica McCaskill vs Erica Farias II. McCaskill broni mistrzostwa świata w limicie 140 funtów, a że walczy bardzo efektownie i pochodzi z Chicago, jest jedną z niewielu obecnie zawodniczek w kobiecym boksie, które posiadają naprawdę solidną grupę kibiców w wielkim amerykańskim mieście.

Wracając do Usyka - jeżeli pokona Sponga, już w kolejnej walce może stanąć do konfrontacji o mistrzostwo świata ze zwycięzcą grudniowej walki Anthony Joshua vs Andy Ruiz Jr II.



Ukrainiec jest obecnie obowiązkowym pretendentem WBO. Federacja nadała mu to miano w czerwcu z uwagi na status ''super czempiona'', jaki posiadał w wadze cruiser.