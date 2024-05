Usyk tylko wyszedł ze szpitala i od razu to zrobił. Co za obrazki

Ołeksandr Usyk wyszedł zwycięsko z walki o pas wagi ciężkiej. Choć Tyson Fury nie zgodził się z werdyktem sędziów, to walka przeszła już do przeszłości i triumfatorem został nikt inny jak ukraiński pięściarz. Po drodze nie obyło się jednak bez problemów. Niedługo po pojedynku Usyka przewieziono na szpitala z podejrzeniem złamania żuchwy. Gdy diagnoza się nie potwierdziła, Ukrainiec wrócił do hotelu, a tam nie planował wcale świętować wygranej. Zamiast tego włączył telewizor.

