Usyk szybko może pożegnać się z pasem. I to bez walki, cios w Ukraińca. "Nie chce mnie"

"Kto następny? Nie wiem, teraz potrzebuję odpocząć i wrócić do domu, do mojej żony i dzieci. Potrzebuję dwóch, trzech miesięcy na pełen odpoczynek. (…) Może trylogia z Tysonem Furym? Mamy jeszcze trzy opcje: Dereck Chisora, Anthony Joshua i... może też Joseph Parker? Teraz szczerze nie powiem, bo tak jak wspomniałem. Najpierw muszę wrócić do domu i wszystko poukładać" - przyznał usatysfakcjonowany z wykonanej wzorowo pracy 38-latek.

W kontekście potencjalnej walki z Ukraińcem wypowiedział się już wymieniony jako ostatni Nowozelandczyk. Podchodzi on do tematu sceptycznie. Dlaczego? "Niestety wydaje mi się, że on zawakuje tytuł, a ja zostanę mistrzem świata bez walki z nim. On nie chce chyba mnie na rywala i oczywiście nie dlatego, że się mnie obawia, tylko mierząc się z kimś innym, może dużo lepiej zarobić. Za walkę ze mną nie zgarnie fortuny" - powiedział dla Talk Sport (cytat za: "Bokser.org").