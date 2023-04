Usyk przyznał, dlaczego zerwał negocjacje z Furym. "Król nie musi krzyczeć"

Ołeksandr Usyk: "Nie odpowiadałem Fury'emu. Robił gierkę psychologiczną"

- Widziałem, że w tych negocjacjach nic się nie dzieje, że próbuje nas ograć. Odpowiedziałem "to wszystko, pa". On mówił "70:30 dla mnie. Jestem królem, to wszystko dzięki mnie". Nie odpowiadałem na to, wiedziałem że to gierka psychologiczna. Król jest królem, nie musi krzyczeć, że nim jest - powiedział Usyk w wywiadzie z youtuberem Wołodymyrem Kobelkowem.

- Zawsze mówiłem, że to będzie ważna walka. Obaj to świetne marki, mają ogromne rzesze fanów i na szczęście obaj pochodzą z Wielkiej Brytanii. To wspaniałe, że ten kraj był w stanie wyprodukować tych niesamowitych zawodników. Temat tej walki cały czas był obecny. Dla mnie jest to największa możliwa do zroganizowania w wadze ciężkiej na świecie, biorąc pod uwagę osobowości pięściarzy i ich historie - powiedział Todd DuBoeff, prezes Top Rank Boxing. Uważa jednak, że temat pojedynku Fury-Usyk nie jest zamknięty. - jeśliby doszło do starcia Fury'ego z Usykiem i Joshuą w tym roku, to byłoby wspaniale - zakończył.