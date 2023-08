Usyk przed hitową walką wypowiedział się o Polakach. Zdecydowana deklaracja

Starcie, do którego dojdzie 26 sierpnia na Stadionie Miejskim we Wrocławiu , obecnie znanym też jako Tarczyński Arena , będzie mieć wielką stawkę - a konkretnie cztery pasy mistrzowskie wagi ciężkiej federacji WBO, WBA, IBF oraz IBO . Teraz czas na ostatnie przygotowania... i przemyślenia przed całym widowiskiem.

Ołeksandr Usyk: Dziękuję Polakom za ich pomoc, odwdzięczymy się

"Zwycięstwo Ukrainy jest oczywiste, bo to nie my zaatakowaliśmy. To dla mnie coś wspaniałego: jeden sąsiad chce zagrabić wszystko dla siebie, ale drugi nam pomaga i ta relacja to właśnie jest przyjaźń" - oświadczył 36-latek, odnosząc się do ogromu wsparcia ze strony Polski dla Ukrainy.