Usyk postawiony pod ścianą. Wydano komunikat, mistrz otrzymał bezwzględne ultimatum

Jest jednak możliwość, że niebawem ponownie straci jeden z pasów. Niedługo po starciu z Dubois pojawiły się artykuły w ukraińskich mediach, że Usyk może być zobowiązany do walki z Josephem Parkerem . Reprezentant Nowej Zelandii jest bowiem obowiązkowym pretendentem do tytułu mistrza świata federacji WBO. Na oficjalny komunikat nie trzeba było długo czekać.

W czwartkowe popołudnie WBO potwierdziło medialne dywagacje i zobowiązało mistrza świata do podjęcia negocjacji. "Niniejszym informujemy, że Komitet Mistrzostw Świata WBO nakazuje rozpoczęcie negocjacji pomiędzy wymienionymi (Usykiem i Parkerem - przyp. red.) zawodnikami w celu przeprowadzenia obowiązkowej obrony tytułu " - czytamy w komunikacie opublikowanym na platformie X. Poinformowano również, ile czasu mają obie strony na podjęcie negocjacji.

"Zgodnie z tym postanowieniem, strony mają trzydzieści (30) dni od daty wydania tego pisma na osiągnięcie porozumienia . Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wszczęciem przez komitet procedury przetargowej na walkę, zgodnie z regulacjami WBO" - dodano. Oznacza to, że jeśli Usyk nie podejmie negocjacji, utraci pas WBO. Podobnie stało się z pasem IBF. Wówczas powodem była rewanżowa walka z Furym.

Taka praktyka nie jest niczym nowym w świecie boksu i niejako zmusza do działania posiadaczy pasa, aby nie zwlekali z kolejnymi walkami, co wiązałoby się z przestojem w danej federacji. Walka z Parkerem nie byłaby niczym zaskakującym, bo to jeden z niewielu pięściarzy z wagi ciężkiej, który nie miał jeszcze okazji zmierzyć się z Usykiem.