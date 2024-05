Usyk pokazał twarz po zderzeniu z Furym. Tego nie było widać w TV

Starcie trwało pełne 12 rund. Górą okazał się Ukrainiec, który wygrał po niejednogłośnym werdykcie sędziów. To do niego należą teraz mistrzowskie pasy federacji WBC, WBO, WBA i IBF.

Usyk dziękuję fanom w patriotycznym tonie. Fury czeka już na rewanż

- Chcę podziękować wszystkim Ukraińcom, którzy modlili się za mnie, i tym, którzy bronią naszego kraju i chronią go przed wrogiem. Chcę podziękować każdej matce, ojcu, żonie i wszystkim naszym dzieciom, które obecnie zmagają się z tą wielką presją. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie i mój kraj. To jest dla mnie bardzo ważne, doceniam to. Chwała Bogu za wszystko, chwała Ukrainie! - zakończył 37-letni czempion.

A ni słowa o pokonanym "Królu Cyganów". Tymczasem Fury wraca do wydarzeń z ringu równie chętnie, tyle że w nieco innym tonie. Twierdzi, że czuje to on czuje się zwycięzcą i nie uważa, by decyzja sędziów oddawała rzeczywisty przebieg walki. - Gdybym wiedział, że przegrywam na punkty, to bym go znokautował - rzucił Fury w swoim stylu.