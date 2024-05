Usyk pokazał to zdjęcie po walce z Furym. Oto cena wygranej

Ołeksandr Usyk przeszedł do historii boksu. Ukrainiec w Rijadzie pokonał na punkty w Rijadzie Tysona Fury'ego, zostając niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. 37-letni pięściarz z Symferopola po raz drugi w karierze dokonał takiej sztuki. Wcześniej to samo zrobił w innej kategorii wagowej - junior ciężkiej. Usykowi, za zwycięstwo nad "Królem Cyganów", przyszło jednak zapłacić dużą cenę, co udowodnia publikując zdjęcia w mediach społecznościowych.