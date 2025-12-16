Pięściarskie losy i cała kariera Ołeksandra Usyka pokazują, że niemożliwe nie istnieje. Oto bowiem pięściarz, który w boksie zawodowym miał być - z uwagi na warunki fizyczne - limitowany do osiągnięcia sukcesów maksymalnie do kategorii cruiser, dokonał absolutnego przewrotu w królewskiej dywizji. Dziś 38-letni Ukrainiec, w październiku 2019 roku ruszył na podbój wagi ciężkiej i w krótkim czasie, dwukrotnie, stawał się niekwestionowanym czempionem wszechwag. Większego osiągnięcia już nie ma do zdobycia.

Nawrocki nie spotkał się z Usykiem. Kancelaria: Nie komentujemy nieoficjalnych doniesień medialnych

Wcześniej przeszedł tę trudną "grę" w boksie olimpijskim (mistrz Europy, mistrz świata, mistrz olimpijski), a następnie doszedł do mety w kategorii junior ciężkiej, po drodze bawiąc się w ringu z naszym ówczesnym mistrzem świata Krzysztofem "Główką" Głowackim.

Kibice na całym świecie kochają takie historie. Ucieleśniają one bowiem pragnienia o czymś, co wydaje się nierealne. Nie przez przypadek na szczyt popularności wyniosła Usyka maestria w wadze ciężkiej. Pokazał, zwłaszcza w obu starciach z potężnych gabarytów Tysonem Furym, że unikalnie wyszkolony "Dawid" jest w stanie pokonać silnego jak tur i dysponującego znacznie lepszymi warunkami fizycznymi "Goliata". Swój kunszt Usyk demonstruje nieprzerwanie od lat, a konkretnie od 2009 roku, gdy po raz ostatni zaznał niesmaku porażki.

Podziw dla Usyka, również ze strony polskich kibiców, obserwowałem na własne oczy 26 sierpnia 2023 roku, gdy ściągnął tłumy na stadion we Wrocławiu. Mnóstwo było fanów z Ukrainy, ale także Polacy nieśli go dopingiem, aż nastąpił wybuch radości, gdy w 9. rundzie znokautował fantastycznie zbudowanego Daniela Duboisa. Ukrainiec także wielokrotnie dziękował Polsce i Polakom za wszystko, co od wybuchu wojny, którą prowadzi Federacja Rosyjska, jako naród robimy dla jego rodaków. Dowody wdzięczności z jego ust padały wiele razy.

Przyszedł jednak moment, gdy z polskiego punktu widzenia ukraiński superczempion wykonał nieprzemyślany ruch. 4 października tego roku Andrij Sadowy, burmistrz Lwowa, opublikował poniższy wpis, między innymi na swoim koncie na Facebooku, gdzie jest obserwowany przez 1,1 miliona użytkowników.

"Ołeksandr Usyk włączył się w odbudowę Muzeum Romana Szuchewycza we Lwowie. Mistrz przekazał swoje rękawice bokserskie na aukcję charytatywną oraz przekazał darowiznę w wysokości 100 tysięcy hrywien (po obecnym kursie ok. 8,5 tys. złotych - przyp.). Dziękujemy Ołeksandrowi i jego zespołowi za wsparcie. Rosja nie tylko walczy z ludźmi, ona niszczy naszą pamięć i tożsamość jako narodu. Dlatego odbudowa Muzeum Szuchewycza jest również ważnym elementem naszej walki o niepodległość" - napisał mer Lwowa, piastujący to stanowisko od 2006 roku.

Co więcej, dodał także nagranie, na którym wypowiada się mistrz pięści. "Przyjaciele, dołączcie do zgromadzenia na rzecz odbudowy muzeum Romana Szuchewycza. Oddajemy hołd przeszłości, aby nasza przyszłość była świetlana. Chwała Bogu i chwała Ukrainie" - mówił Usyk.

Roman Szuchewycz to ukraiński nacjonalista, odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko ludzkości. Jako główny dowódca UPA jest postacią odpowiedzialną za zbrodnie na Polakach na Wołyniu podczas II wojny światowej.

Po czasie dziennikarz Interii dowiedział się od osoby z otoczenia Usyka, że te doniesienia zostały nagłośnione w szczególnie niefortunnym momencie.

- W październiku mieliśmy mieć spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim, bo chciał Usyka poznać i z nim potrenować. Jednak doradcy prezydenta zmienili zdanie i ostatecznie to nie wyszło, bo w polskich mediach zaczęły latać artykuły na temat tego, że Ołeksandr wspiera odbudowę muzeum banderowców. Za tym poszła lawina i politycznie trochę się popieprzyło. Ostatecznie otoczenie prezydenta zadecydowało, że jest to sprawa polityczna i wizerunkowo nie będzie to dobry moment dla prezydenta, żeby się z nim spotkać i sprawa ucichła - dowiedziała się Interia.

Nasz rozmówca nakreślił kontekst całego, niedoszłego wydarzenia.

- Spotkanie miało odbyć się na AWF w Katowicach. Chcieliśmy pokazać prezydentowi nasze nowe laboratorium badawcze, zbudowane przez dr Jakuba Chyckiego, jak wyglądają pourazowe badania zawodników. Przy okazji pokazania tego nowoczesnego centrum, unikalnego na skalę europejską, miało dojść do treningu i zabawowego sparingu, żeby pokazać prezydentowi parę sztuczek - śmieje się człowiek z otoczenia Usyka.

Dodaje, że wola takiego spotkania odbywała się równolegle z obu stron. - Było zapytanie ze strony kancelarii prezydenta o możliwość spotkania, ponieważ pan prezydent uwielbia ten sport. A z drugiej strony sprawdziliśmy nasz grafik, proponując 2-3 terminy, gdy Ołeksandr był dostępny w Polsce. Ostatecznie do spotkania miało dojść 23 października - słyszymy ze strony otoczenia znakomitego pięściarza.

Od tego momentu Usyk, będący po kontuzji kręgosłupa, był w Polsce na badaniach w Katowicach. Jak słyszymy, przeciąganie walk w jego przypadku (kolejnym rywalem prawdopodobnie będzie Deontay Wilder) ma powód zdrowotny.

Chcąc poznać stanowisko drugiej strony, kreśląc kontekst, zwróciliśmy się z pytaniem głównym i dodatkowymi do kancelarii prezydenta Nawrockiego. Pierwsza odpowiedź była bardzo lakoniczna. "Szanowny Panie Redaktorze, Kancelaria Prezydenta RP nie komentuje nieoficjalnych doniesień medialnych".

Obszerne stanowisko kancelarii prezydenta w sprawie Usyka. Bez jasnej odpowiedzi

Zareagowałem jeszcze jednym mailem, podkreślając że nie chodzi o "skomentowanie nieoficjalnych doniesień medialnych", a postawione pytania są prośbą o oficjalne stanowisko. Istotne jest bowiem to, czy prezydent rzeczywiście sposobił się do spotkania z Usykiem, ale powyższe okoliczności sprawiły, że odstąpił od tego zamiaru. Druga odpowiedź była już obszerniejsza, a poniżej publikujemy jej pełną treść.

"Informacje, o które Pan pyta, pozostają poza zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych informacją publiczną jest wyłącznie treść dokumentów odnoszących się do działalności organu władzy publicznej, odzwierciedlająca obiektywnie istniejące fakty. Nie stanowią informacji publicznej pytania dotyczące zdarzeń przyszłych, planów, zamierzeń lub potencjalnych aktywności przedstawiciela władzy publicznej.

W orzeczeniu z 21 grudnia 2010 r. (II SAB/Wa 219/10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił, że informacją publiczną nie jest wniosek obejmujący pytanie o zdarzenia, które jeszcze nie nastąpiły. Podobnie wypowiedział się WSA w Warszawie w wyroku z 26 września 2012 r. (II SAB/Wa 201/12) oraz WSA w Gliwicach w wyroku z 15 lutego 2018 r. (IV SAB/Gl 349/17).

Wobec powyższego Kancelaria Prezydenta RP nie udziela informacji o ewentualnych planach, rozważanych spotkaniach czy działaniach niewchodzących w zakres informacji publicznej, a więc niestanowiących dokumentowanych i zaistniałych faktów. Odpowiedź udzielona wcześniej pozostaje aktualna".

Mimo podjętych licznych prób, nie udało nam się skontaktować z jeszcze jedną osobą z najbliższego otoczenia Ołeksandra Usyka.

Artur Gac

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz: artur.gac@firma.interia.pl

Usyk: „To Iwan znokautował Dubois”. Żart ukraińskiego mistrza. [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Ołeksandr Usyk SERGEI SUPINSKY AFP

Karol Nawrocki Beata Zawrzel Reporter

Ołeksandr Usyk Nick Potts/Press Association/East News East News