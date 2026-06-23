Usyk podjął decyzję, godziny do wielkiego komunikatu. Przyjaciel wyjawia

Artur Gac

Artur Gac

Mnóstwo opcji, a czas dla nikogo nie stoi w miejscu - Ołeksandr Usyk na finiszu kariery ma do podjęcia strategiczne decyzje, a muszą być one sumą własnych interesów, jak również wymogów, ustalanych przez poszczególne federacje, w tym przypadku WBC. Największy pięściarz tego wieku w boksie zawodowym lada moment ogłosi, kto będzie jego następnym rywalem. Walka z Rico Verhoevenem zasiała ziarno niepewności, ale ruch Ukraińca ma być spektakularny. Informacje Interii przekazał jego polski przyjaciel.

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Ołeksandr UsykKin CheungEast News

Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że Ołeksandr Usyk to jeden z najlepszych pięściarzy w dziejach boksu. Wywalczył wszystko, co było do zdobycia, na ringu amatorskim był to złoty medal igrzysk olimpijskich, a także tytuły mistrza świata i Europy, zaś następnie zaczął robić furorę wśród zawodowców. Najpierw zdobył mistrzostwo świata kategorii junior ciężkiej (odebrał tytuł Krzysztofowi Głowackiemu), a ukoronowaniem było i jest przejęcie wagi ciężkiej, pośród dysponujących znacznie lepszymi warunkami fizycznymi przeciwników. Wirtuoz boksu z Symferopola dwukrotnie był w stanie także zunifikować wszystkie prestiżowe pasy w królewskiej dywizji, co czyni go postacią pomnikową.

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Kariera Usyka w naturalny sposób coraz bardziej zbliża się do końca, wszak Ukrainiec ma już 39 lat. A do głosu zaczynają dochodzić dużo młodsi pięściarze, na czele z kreowanym na przyszłego dominatora, 21-letnim Brytyjczykiem Mosesem Itaumą (co ciekawe, urodzonym na... Słowacji).

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Artur Gac
Artur Gac

Drugim, bardzo groźnym oponentem dla Usyka, wydaje się być Niemiec Agit Kabayel. 33-latek jest w posiadaniu tytułu mistrza świata WBC w wersji tymczasowej, a jednocześnie obowiązkowym pretendentem do starcia z Ukraińcem. Pięściarz ze wschodu pokazywał już jednak, że jest w stanie wakować posiadane trofea, jak uczynił to choćby z pasem WBO. Niektórzy sądzili, że przeciętny występ w starciu z holenderskim kickbokserem sprawi, iż Usyk przedefiniuje swoje plany i nie będzie już szukał starć z najgroźniejszymi, ale nic bardziej mylnego.

W ostatnich godzinach ukraiński dziennikarz Maksym Didenko przekazał, że najbliższym rywalem Usyka ma być właśnie Kabayel. Interia poszła tym tropem, kontaktując się z osobą z najbliższego otoczenia mistrza. I uzyskana wiadomość jest jednoznaczna, z dodatkowo wskazanym wielkim stadionem w Nadrenii Północna-Westfalii.

- Tak, to jest ten kierunek. Usykowi pozostał tydzień do podjęcia decyzji, która zapewne będzie przystemplowana. Walka prawdopodobnie odbędzie się w Niemczech na stadionie w Duesseldorfie, ponieważ w tym regionie jest bardzo dużo obywateli z Turcji, a w całych Niemczech mieszka także sporo Ukraińców. Przy wykorzystaniu płyty boiska, galę będzie mogło obejrzeć około 67 tysięcy kibiców - wyjawia Interii przyjaciel gwiazdora.

Uzupełnijmy, czas Usyka na podjęcie decyzji rzeczywiście mija za tydzień, dokładnie 30 czerwca. Jest to tzw. deadline wyznaczony przez federację WBC na negocjacje. W przeciwnym razie organizatora wyłoni przetarg. W teorii Usyk mógłby też zdecydować się na zwakowanie pasa, czyli innymi słowy rezygnację z tego trofeum, co w tym przypadku - patrząc na jego relacje z Mauricio Sulaimanem - wydaje się praktycznie nierealne. A skąd turecki wątek? Kabayel urodził się w kurdyjskiej rodzinie już w Niemczech, ale ma korzenia tureckie i identyfikuje się z tą społecznością.

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Słyszymy także, że z uwagi na rozsądek Usyk w tej chwili raczej będzie już podejmował kolejne decyzje po każdej najbliższej walce. Gdyby jednak wstępnie założony scenariusz, nakreślony do końca kariery, miał się ziścić, giganta wagi ciężkiej zobaczymy w ringu jeszcze trzykrotnie.

- Najpierw Kabayel, później danie rewanżu Rico Verhoevenowi, który sobie zasłużył, a przy okazji by niedowiarkom zamknąć tę historię, a na końcu trzecia bitwa z Tysonem Furym - ujawnia przyjaciel.

Artur Gac, Interia

Dwóch bokserów w trakcie dynamicznej walki na ringu, jeden z nich otrzymuje silny cios w twarz, drugi atakuje, obaj ubrani w białe spodenki i rękawice, intensywne światła oraz wyraźne emocje na twarzach sportowców.
Agit Kabayel (z prawej) tutaj w walce z Damianem KnybąBERND THISSENDPA
Agron Smakici (z prawej) tu podczas przegranej walki z Agitem Kabayelem
Agron Smakici (z prawej) tu podczas przegranej walki z Agitem KabayelemROBERTO PFEIL/DPA/dpa Picture-Alliance via AFPAFP


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