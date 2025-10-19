Usyk ogłosił ws. końca kariery. Padła konkretna data

Ołeksandr Usyk to zawodnik, którego kariera mogłaby posłużyć za scenariusz filmowy. Już jako amator osiągnął wszystko, co było do zdobycia - w 2012 roku zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w Londynie, stając się bohaterem Ukrainy. Po przejściu na zawodowstwo w błyskawicznym tempie zdominował kategorię junior ciężką, zdobywając wszystkie najważniejsze pasy i unifikując tytuły. Kiedy wydawało się, że osiągnął szczyt, postanowił wejść do królewskiej dywizji - i tam również zasiadł na tronie. Pokonując kolejno Joshuę, Duboisa i dwukrotnie Fury'ego, zapisał się w historii jako pierwszy od czasów Lennoxa Lewisa niekwestionowany mistrz świata w wadze ciężkiej.

Choć w ringu nadal dominuje i prezentuje nienaganną kondycję, Usyk nie ukrywa, że coraz częściej myśli o życiu poza boksem. "Mam 38 lat, to jeszcze młody wiek, ale nie chcę walczyć w nieskończoność. Chcę więcej czasu spędzać z rodziną" - mówił po ostatnim zwycięstwie nad Danielem Duboisem. Według jego zapowiedzi, do końca kariery planuje stoczyć jeszcze kilka pojedynków, a kolejną walkę ma stoczyć w 2026 roku.

Najwięcej spekulacji dotyczy jego potencjalnych rywali - fani marzą o trzecim starciu z Tysonem Furym, pojawiają się też nazwiska Josepha Parkera czy młodej gwiazdy Mosesa Itaumy. Ten ostatni jednak nie znajdzie się na liście przeciwników. "Nie będę z nim walczył. Jest młody i ciągle mnie podpuszcza. Sam powiedział, że nie bije dziadków" - żartował Usyk, pokazując, że mimo wieku nie traci poczucia humoru.

W rozmowie z serwisem "Ready to Fight" pięściarz po raz pierwszy zdradził, kiedy dokładnie planuje zawiesić rękawice na kołku. "Będę walczył, dopóki będę miał 41 lat. Potem zbuduję akademię sportową, w której będę trenował i uczył innych" - zapowiedział. Jeśli dotrzyma słowa, pożegna się z ringiem jako jeden z najbardziej utytułowanych i szanowanych zawodników w historii boksu. Ołeksandr Usyk już dziś jest legendą, a jego przyszła emerytura - choć nieuchronna - będzie końcem jednej z najpiękniejszych epok w światowym boksie.

Ołeksandr Usyk Nick Potts East News

Ołeksandr Usyk FAYEZ NURELDINE AFP

Ołeksandr Usyk MOHAMMED SAAD AFP