Usyk ogłosił decyzję w sprawie końca kariery. Klamka zapadła. A więc jednak

Ołeksandr Usyk odejdzie na emeryturę. Ukrainiec przekazał szczegóły

Niedawno odbyliśmy na ten temat bardzo merytoryczną rozmowę z dr Jakubem Chyckim, naukowcem z Katowic , który został włączony do sztabu Usyka i zaczął w nim odgrywać bardzo ważną rolę. Pokazały to twarde dane po rewanżowym starciu z Tysonem Furym , o których specjalista opowiedział w rzeczonym wywiadzie.

Pomimo tego, że "silnik" Usyka jest jeszcze świetnie naoliwiony, to on sam chce przejść do historii boksu jako jeden z nielicznych, który na zawodowstwie nigdy nie został pokonany .

- Czuję, że mam jeszcze dwie walki do stoczenia, nie więcej. Tylko dwie. Myślę, że zostało mi dwa lata, może półtora roku - obwieścił Ołeksandr Usyk (23-0, 14 KO) w rozmowie ze "Sky Sports". Co to oznacza? Jakie plany ma Ukrainiec?

Smaczku sprawie dodaje fakt, że podczas starcia przed niespełna trzema laty, które odbyło się we Wrocławiu, pojawiły się ogromne emocje. Usyk zainkasował cios, po którym zwijał się z bólu , a sędzia zakwalifikował go - wydaje się, że słusznie - jako nieregulaminowy. Obóz Duboisa, na czele z promotorem Frankiem Warrenem, jednak grzmiał, że doszło do wypaczenia przebiegu walki. Zatem do takiego rewanżu, który dawałby Ukraińcowi szansę na ponownie zunifikowanie wszystkich pasów, nie trzeba by go było specjalnie motywować. Najpierw jednak Brytyjczyk musi pokonać innego rywala, Josepha Parkera, już 22 lutego w Rijadzie.