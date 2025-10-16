Usyk ogłasza plany. A dopiero co gruchnęły wieści o Furym, to byłby hit

Miłośnicy boksu już dawno nie oglądali w akcji Tysona Fury'ego oraz Ołeksandra Usyka. Ten pierwszy zaskakująco długo jak na siebie wytrzymuje na sportowej emeryturze. Ukrainiec natomiast regeneruje się po triumfie nad Danielem Dubois i szuka godnego przeciwnika. W ostatnich godzinach coraz bardziej pachnie trylogią między wspomnianymi zawodnikami. O obu zrobiło się głośno w mediach w tym samym momencie.

Poruszenie wokół Brytyjczyka wywołał jego promotor, udzielając wywiadu stacji Sky Sports. "To walka, której naprawdę pragnie, to kolejna walka z panem Usykiem, naprawdę tego chce. To były świetne walki, naprawdę zacięte, warte obejrzenia. Obejrzałbym je jeszcze raz. To jest walka, której on chce. To o niej mówi cały czas" - wyjawił. Rzekomo tylko obywatel naszych wschodnich sąsiadów zmotywuje Wyspiarza do powrotu. Pytanie jednak, czy obecny czempion chce po raz trzeci zawalczyć z doświadczonym oponentem.

Usyk nie wyklucza walki z Furym. Padły też słowa o dalszej karierze

Odpowiedź powinniśmy poznać może nawet w najbliższych tygodniach. Bo dziwnym trafem dzień po Franku Warrenie odezwał się sam gigant z Symferopolu. Wypowiedzi niekwestionowanego mistrza królewskiej kategorii pojawiły się na portalu "sport.ua". "Byłem na obozie treningowym, dopiero wczoraj przyjechałem (na forum ekonomiczne - red.). Trenuję, planuję wyjść na ring w 2026 roku. I z bożą pomocą wygram. Z kim? Trzeba pomyśleć…" - wyznał na wstępie.

Itauma? Nie, na pewno nie będzie z nim walki. Jest młody, może mi dać popalić. Powiedział też, że nie bije starszych zawodników. Nie mogę podać nazwiska kolejnego przeciwnika, negocjacje trwają

Powyższe słowa wskazują jasno, iż trylogia z Brytyjczykiem przynajmniej w teorii nie jest wykluczona. Poza tym Ukrainiec zdecydował się na zmianę planów. Ma on zamiar przedłużyć karierę. "Zdecydowanie będę walczył do 41. roku życia" - wyznał dla lokalnych mediów. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to obecny czempion może wyjść do ringu nawet czterokrotnie. Początkowo nic nie zapowiadało takiego zwrotu akcji.

