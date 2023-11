Usyk nie wytrzymał napięcia. Zdradził, co powiedział Fury'emu prosto w twarz

"Król Cyganów" w swoim stylu słownie zaczepiał oponenta i cały jego team , ten jednak starał się nie pozostać dłużny, lecz gierki medialne mistrza WBC zdecydowanie przyćmiły wszystkie inne wydarzenia z konferencji. Pod koniec zaproszono obu panów do spotkania twarzą w twarz, podczas którego atmosfera podgrzała się do czerwoności i rozpętała się niemała awantura.

Ołeksandr Usyk udzielił wywiadu kanałowi Boxing King Media i zdradził kulisy "starcia" przed kamerami. - Myślę, że Tyson jest najlepszy, jeśli chodzi o konferencje prasowe i bezsensowne gadanie. Staram się go przebić, ale póki co jest to dla mnie niemożliwe. Mimo to szanuję go i cały jego team - powiedział zunifikowany mistrz wagi ciężkiej.