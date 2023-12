"Złoty interes" z Ołeksandrem Usykiem. Interia poznała szczegóły

Dotarto wówczas do Witalij Kliczki, mera Kijowa i byłego giganta wagi ciężkiej w boksie zawodowym, który złożył autograf na głównym trofeum dla najlepszego juniora turnieju. Efektowna rękawica z MOP Podłęże, przez Chersoń, Mikołajów i Odessę, dotarła do Kijowa, a całą trasę przemierzyła w autokarze z transportem humanitarnym .

Tym razem wybór padł na innego hegemona królewskiej kategorii wagowej z Ukrainy, z tym że boksującego współcześnie, Ołeksandra Usyka . Mistrz olimpijski z Londynu na zawodowym ringu jest niepokonany, w swoim dorobku ma trzy prestiżowe pasy wagi ciężkiej, a 17 lutego stanie przed szansą zunifikowania wszystkich trofeów. Tego dnia dojdzie do najważniejszej walki w XXI wieku, gdy Usyk skrzyżuje rękawice z Tysonem Furym .

O zrealizowanym pomyśle z Usykiem Interia pisała już pod koniec sierpnia, a teraz - przy okazji konferencji prasowej poprzedzającej 42. turniej "O Złotą Rękawicę Wisły" - reporter Interii w indywidualnej rozmowie ustalił, jak od środka wyglądało to przedsięwzięcia. Zaznaczmy tylko, że sytuacja miała miejsce przed walką Usyka z Danielem Duboisem, która odbyła się we Wrocławiu, a obóz przygotowawczy do niej miał miejsce w Karpaczu.