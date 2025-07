Usyk już nie ma zamiaru tego ukrywać. Dlatego skończy z boksem, to oni za tym stoją

Ołeksandr Usyk od kilkudziesięciu godzin znajduje się w Wielkiej Brytanii. To właśnie w tym kraju stoczy on swój przedostatni pojedynek w karierze. Doświadczony zawodnik już jakiś czas temu zapowiedział, że zostały mu zaledwie dwie walki, po których odwiesi rękawice na kołek. Kibice od razu zaczęli zastanawiać się, co stało za decyzją jednego z czołowych bokserów globu. Z odpowiedzią pospieszył im sam sportowiec. Wreszcie wszystko stało się jasne.