Usyk jednak nie jest najlepszy na świecie. Sam to przyznał, wskazał nazwisko

Sobotnia konfrontacja pomiędzy Ołeksandrem Usykiem a Danielem Dubois zapowiada się ekscytująco z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy to stawka, ponieważ triumfator zostanie niekwestionowanym mistrzem świata w królewskiej kategorii wagowej. Dodatkowo o wyjątkową atmosferę zadbają kibice. Ci wypełnią legendarne Wembley do ostatniego miejsca. Nic więc dziwnego, że główni bohaterowie nie mogą doczekać się wyjścia na ring. Zainteresowanie wokół nich rośnie z dnia na dzień.

Obywatel naszych wschodnich sąsiadów ostatnio na przykład gościł w cyklu Carla Frocha pod tytułem "Froch On Fighting". Faworyt sobotniego starcia otrzymał od byłego boksera mnóstwo intrygujących pytań. W pewnym momencie Anglik poprosił Ukraińca o to, by ten wytypował najlepszego pięściarza globu. Ołeksandr Usyk mógł wskazać na siebie. Postanowił jednak inaczej. I nawet specjalnie nie zastanawiał się nad odpowiedzią.

Ołeksandr Usyk nie ma wątpliwości. To Terence Crawford jest królem boksu

"Nie, nie jestem najlepszym wojownikiem na świecie. Jest nim Terence Crawford" - oznajmił. "Jasne, w porządku. To wspaniały zawodnik i numer jeden. Jest to subiektywna ocena, ale oczywiście to dobry wybór" - zgodził się z nim prowadzący program. Amerykanin rzeczywiście może zasługiwać na zaszczytne miano. Podobnie jak gigant z Symferopola nie przegrał on jeszcze choćby jednego pojedynku. Niebawem czeka go głośne starcie z Saulem Alvarezem o wszystkie pasy wagi super średniej.

Temat króla boksu bez podziału na kategorie to w środowisku temat rzeka. Przykładowo ranking "boxrec.com" wskazuje, że na pierwszym miejscu znajduje się Naoya Inoue. Podium uzupełniają wspomniany wyżej Saul Alvarez oraz Junto Nakatani. Co ciekawe, Ołeksandr Usyk nie łapie się nawet do TOP 10.

Ołeksandr Usyk Nick Potts/Press Association/East News East News

