Usyk i Fury mają problem. Promotor "Króla Cyganów" ma złą wiadomość

Współpromotor Fury'ego: W stawce nie będzie już wszystkich tytułów

Fury - mistrz WBC, odbębnił obowiązkową obronę w kwietniu i na jakiś czas ma spokój. Usyk dzierży tytuły IBF, WBA i WBO. Organizacja IBF narzuca mu starcie z Filipem Hrgoviciem (15-0, 12 KO), WBA z Danielem Dubois (19-1, 18 KO), a WBO z Joe Joyce'em (15-0, 14 KO). Dubois i Joyce to zawodnicy promowani przez Franka Warrena , który współpracuje również z Furym. To ułatwi sprawę, ale Hrgović będzie domagał się jak najszybszej walki o tytuł mistrzowski.

- W walce wszystko może się zdarzyć i teoretycznie lepszy zawodnik może przegrać przez rozcięcie czy jakąś kontuzję. Dlatego prawdopodobnie będzie zapis o rewanżu w kontrakcie. Pierwszy pojedynek rozegra się więc o cztery pasy, ale jeśli będzie rewanż, to w stawce nie będzie już wszystkich tytułów. Wątpię, by federacje na to pozwoliły, one raczej nakażą nowemu mistrzowi obowiązkowe obrony - mówi Warren.