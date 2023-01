Usyk grzmi: Putin jak Hitler, Rosjanie to wróg całego świata

Ołeksandr Usyk dosadnie: Wszystko, co kiedyś robił Hitler, teraz robi Putin

- Federacja Rosyjska jest wrogiem Ukrainy. Oni wywołują wojny, by rzekomo chronić Rosjan, tylko że nie chronią ich w samej Rosji. To wróg, który chce zabić wszystkich ludzi na świecie. Odgrażają się, że uderzą na Francję, Polskę czy Wielką Brytanię. Potrafią tylko zastraszać. 24 lutego rozpętali wojnę. Zaatakowali Ukrainę, rzekomo chroniąc niektórych Rosjan. Tak samo Hitler zaatakował kiedyś Czechosłowację. Wszystko, co kiedyś robił Hitler, teraz robi Putin. Rosja jest niczym III Rzesza, a wasz prezydent kontynuuje to, co robił Hitler. Jesteście narodem oszustów, żyjecie w nieustannym kłamstwie - powiedział Usyk.