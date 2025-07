To wielki rewanż w wadze ciężkiej. 19 lipca na stadionie Wembley w Londynie ponownie skrzyżują rękawice Ołeksandr Usyk (23-0) i Daniel Dubois (22-2). Ich pierwsza konfrontacja miała miejsce w sierpniu 2023 roku we Wrocławiu - wtedy to niepokonany Ukrainiec obronił swoje mistrzowskie tytuły, nokautując Dubois i potwierdzając swoją dominację w królewskiej kategorii.