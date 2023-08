Ołeksandr Usyk - Daniel Dubois. Kiedy i gdzie oglądać hitową walkę? Czy będzie transmisja w TV?

Ołeksandr Usyk (20-0-0) vs. Daniel Dubois (19-1-0). Walka o pasy IBF, IBO, WBA, WBO w kategorii ciężkiej

Denys Berinchyk (17-0-0) vs. Anthony Yigit (27-3-1)

Dmytro Mytrofanov (13-0-1) vs. Hamzah Sheeraz (17-0-0)

Daniel Lapin (7-0-0) vs Aro Schwartz (20-6-1)

Fiodor Czerkaszyn (22-0-0) vs Anauel Ngamissengue (12-0-0)

Vasile Cebotari (13-0-0) vs Joel Julio (39-17-0)

Rafał Wołczecki (9-0-0) vs Roberto Arriaza (19-7, 14 KO)

Nursultan Amanzholov (5-0-0) vs Lazizbek Mullojonov (3-0-0)

Oleksandr Solomennikov (12-0-0) vs Piotr Gudel (10-10-1)

Ziyad Almaayouf (3-0-0) vs Janos Penzes (2-4-0)

Bryce Mills (12-1-0) vs Damian Tymosz (7-2-1)

Yaroslav Khartsyz (2-0-0) vs Konrad Czajkowski (2-0-1)