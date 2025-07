Już w sobotę 19 lipca na legendarnym stadionie Wembley w Londynie dojdzie do długo wyczekiwanego rewanżu pomiędzy Ołeksandrem Usykiem (23-0) a Danielem Duboisem (22-2). To druga walka tych zawodników - ich pierwsze starcie miało miejsce w sierpniu 2023 roku we Wrocławiu, gdzie niepokonany Ukrainiec znokautował rywala i obronił pasy mistrzowskie organizacji WBC, WBA, WBO i IBF.