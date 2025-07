Usyk dorobił się na walce z Duboisem. Tyle otrzymał za wygraną. Kwota zwala z nóg

O tej walce mówiło się już od dawna. W sobotę Ołeksandr Usyk po raz drugi zmierzył się z Danielem Duboisem. Pierwsze spotkanie na ringu panowie zaliczyli w roku 2023. Wówczas na wrocławskiej Tarczyński Arenie doszło do niemałych kontrowersji, bowiem Usyk otrzymał od Duboisa cios w okolice pasa, co zakończyło się przerwaniem walki na kilka minut. Narożnik Brytyjczyka zdecydowanie nie zgodził się z tą decyzją, twierdząc, że werdykt arbitra był błędny, co w konsekwencji odebrał Duboisowi szanse na znokautowanie rywala. Wówczas to Ukrainiec wygrał starcie poprzez TKO, utrzymując imponującą serię wygranych pojedynków.