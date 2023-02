"USA nie wyśle bokserów na tegoroczne mistrzostwa świata mężczyzn i kobiet" - poinformowała amerykańska stacja telewizyjna NBC. Powodem są decyzje organizacji IBA, która zmieniła decyzję w sprawie startu zawodników z Rosji i Białorusi. Zezwoliła na ich występy i to na dodatek pod narodowymi flagami. Amerykanie uznali, że to całkowicie niedopuszczalne.

USA bojkotują jak igrzyska w Moskwie w 1980 roku

To ogromny przełom, bo amerykańskie media natychmiast zaczęły porównywać bojkot mistrzostw świata do igrzysk w Moskwie w 1980 roku, na które reprezentacja USA nie pojechała, podobnie jak wiele państw zachodnich. Powodem była agresja ZSRR na Afganistan, do której doszło w święta Bożego Narodzenia 1979 roku, zatem nieco ponad pół roku przed igrzyskami. Państwa zachodnie uznały, że nie mogą brać udziału w igrzyskach z udziałem i na stadionach agresora. Zapoczątkowało to ogromny kryzys w światowym sporcie i ruchu olimpijskim w latach osiemdziesiątych, bo z kolei w igrzyskach 1984 roku w Los Angeles nie wzięły udziału państwa bloku wschodniego - poza Rumunią czy Chinami.