Unifikacja pasów wagi ciężkiej zakończy się "kontrowersyjnym remisem"

Starcie Tysona Fury'ego z Ołeksandrem Usykiem w Rijadzie ma wyłonić mistrza świata wagi ciężkiej z wszystkimi pasami. Do długo zapowiadanej walki dojdzie 17 lutego w Rijadzie. Znany bokserski dziennikarz Gareth A. Davies przewiduje, że wtedy go jeszcze jednak nie poznamy. "Naprawdę sądzę, że za pierwszym razem będzie to kontrowersyjny remis" - powiedział. Tym samym doszłoby następnie jeszcze do rewanżu.