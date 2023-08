Wypełnione właściwie po brzegi trybuny Tarczyński Arena we Wrocławiu od początku, gdy tylko anonser zaczął zapowiadać wyjście do ringu obu pięściarzy, wpadły w ekstazę. Brawa i okrzyki były tak donośne, że na płycie stadionu dosłownie czuć było ciarki na skórze. Kapitalnie odśpiewany został zwłaszcza hymn Ukrainy, nic jednak dziwnego, bo znacznie więcej kibiców miał za sobą Usyk , nie tylko wielotysięczną armię swoich rodaków, ale także sprzyjających mu polskich kibiców.

Swoje zrobił też słynny konferansjer Michael Buffer . Jego znany na cały świat okrzyk "Let's get ready to rumble" zupełnie wprawił ludzi w ekstazę. Wraz z początkiem walki bez przerwy niósł się okrzyk "Usyk, Usyk", a także pojawiały się chóralne okrzyki "Ukraina".

Boks. W ringu zapanowało istne szaleństwo

Niemniej to było kilka minut, które mocno rzutowały na nastroje panujące na trybunach. Najpierw kibice właściwie zamarli, obawiając się tego, co dalej z Usykiem. A gdy ich ulubieniec zaczął sygnalizować, że wkrótce będzie gotowy do kontynuowania pojedynku, niepewność zamieniła się w euforię. W końcu 36-latek wstał, przeżegnał się, wyraźnym gestem rąk jakby zrzucił z siebie cały ból, a fani na nowo go wiwatowali.