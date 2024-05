Ukraina reaguje na triumf Usyka. Zełenski i Kliczko zabrali głos po klęsce Fury'ego

To był zacięty bój, w którym obie strony pokazały, że mają szansę na zwycięstwo. Widać to było zresztą po ocenach sędziów, których werdykt wzbudził kontrowersje. Początkowo przewagę miał Ołeksandr Usyk, którego Tyson Fury zdawał się lekceważyć. Dopiero w czwartej rundzie Brytyjczyk wziął się do pracy i przejął inicjatywę w kolejnych starciach. Końcówka należała już do Ukraińca, a w dziewiątej i 10 rundzie Fury wręcz słaniał się na nogach po ciosach przeciwnika. Ostatecznie Usyk triumfował po niejednogłośnej decyzji arbitrów.

