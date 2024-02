Tomasz Adamek nigdy nie ukrywał, że boksuje dla pieniędzy, a od kiedy wszedł na wysoki poziom to właśnie pieniądze determinowały, czy w ogóle kwapił się do przyjęcia propozycji walk. Jakże mogłoby inaczej być teraz, gdy 47-latek decyduje się wrócić z długiej emerytury do rywalizacji. Jednak do tej pory tylko spekulowało się, ile "złota" znalazło się w puli walki z innym z sowicie opłacanych sportowców, Mamedem Chalidowem. Teoretyzowanie przeciął Martin Lewandowski, szef KSW, w rozmowie z "Super Expressem".