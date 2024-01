Ujawniono bokserski skandal. Znany sędzia przyznał to przed całym światem

W nocy z soboty na niedzielę w Las Vegas niepokonany "Król nokautów" Vergil Ortiz Junior (20-0,20 KO) w zaledwie 152 sekundy rozprawił się z Fredrickiem Lawsonem (30-4, 22 KO) . Amerykanin wrócił do ringu po półtorarocznej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi. Nic nie wskazywało na to, że tak błyskawicznie zakończy swój ostatni pojedynek. Po chwilowej serii ciosów w narożniku sędzia Tony Weeks wkroczył między bokserów i przerwał bój.

Reprezentant Ghany wydawał się niewzruszony natarciem, ale też nie miał pretensji do sędziego. Decyzja nie spodobała się jednak publiczności, która zareagowała głośnym buczeniem i gwizdami. Na arbitra wylała się przy tym fala hejtu, a przerwanie boju zyskało miano "najgorszego w historii". Z kolei Ekspert telewizyjny DAZN przyznał, że Weeks zdradził mu w prywatnej rozmowie, że widział jak oczy Lawsona się cofają, kiedy przyjmował kolejne ciosy.

Weeks postanowił stanowczo zareagować i opublikował na Facebooku wpis, który po chwili jednak usunął. Mimo wszystko słowami zdołał wywołać wielkie poruszenie w świecie boksu. - Opinia publiczna nie wiedziała, że przed walką Lawson miał prześwietlenie mózgu i okazało się, że ma tętniaka. Badanie wykonano ponownie i wykryto ten sam tętniak. Sprowadzono więc innego lekarza, który zrobił mu takie same badania i uzyskał negatywny wynik testu na tętniaka, więc dopuszczono go do walki - napisał.