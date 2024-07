Udany debiut Polki, powalczy o ćwierćfinał. Kara nie wybiła jej z równowagi

Dla mnie sam bilet na igrzyska to niezbyt dużo. Chcę wywalczyć złoto i głęboko wierzę, że jest to do zrobienia. Znam sportowców, którzy lecą na igrzyska, a nie wierzą w to, że zdobędą jakikolwiek medal. U mnie to niemożliwe.

~ mówiła w marcu w rozmowie z Przemysławem Osiakiem z "Przeglądu Sportowego"