Tyson nie musi już walczyć. Ten niecodzienny biznes przynosi mu fortunę

To przedsięwzięcie Tysona nie może dziwić. Znany jest z zamiłowania do tej używki

Mike Tyson to bezapelacyjna legenda pięściarstwa. Do tej pory nikt nie zdołał zostać mistrzem wagi ciężkiej w młodszym wieku, niż "Żelazny Mike", który uczynił to, mając zaledwie 20 lat. Jego efektowny styl zawdzięczał mu zwycięstwa, a te - kolejne wielomilionowe kontrakty. Karierę zawodową zakończył w 2005 roku, po dwóch dekadach przerwanych trzyletnim pobytem w zakładzie karnym. Według ostrożnych szacunków mówi się, że w tym czasie Tyson mógł zarobić nawet 400 milionów dolarów. Nie trzeba jednak nikogo przekonywać, że 58-latek wiódł absolutnie niestandardowe życie, w którym nie brakowało używek, imprez i innych czynności, które ostatecznie doprowadziły go do bankructwa.