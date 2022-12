Tyson Fury zrobił show po walce. Stanął oko w oko z Ołeksandrem Usykiem!

"Król Cyganów" w sobotę po raz trzeci obronił pas WBC . I po raz trzeci pokonał Chisorę. Trzeba jednak przyznać, że zawodnik o pseudonimie War pokazał prawdziwe serce do walki. Choć przegrywał i otrzymywał w każdej rundzie mocne ciosy od prawie o 20 centymetrów wyższego rywala, to jednak dzielnie trwał. W końcu w 10. rundzie, mając już kłopoty z rozcięciem nad prawym okiem, został odesłany do narożnika przez sędziego.