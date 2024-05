Od lat wiadomo, że Tyson Fury jest zdolny dosłownie do wszystkiego. Kocha, gdy świat kręci się wokół niego, a przy okazji jest jednostką wybitnie ekstrawertyczną. Dlatego w konfrontacjach w rywalami, nim dojdzie do skrzyżowania rękawic w ringu, gigantyczną energię czerpie z tego, gdy obrażani zawodnicy zaczynają mu się odgryzać. Jest wtedy w swoim żywiole, wpada w słowotok i nie ma takich rzeczy, których nie byłby w stanie powiedzieć . Można odnieść wrażenie, że przenosi się wówczas w inny wymiar. Reklama

Usyk, Fury i... dwa psy. Nagranie roznosi się w internecie

W zderzeniu z Usykiem sytuacja od początku jest dla niego dalece niekomfortowa. Ukrainiec to przedstawiciel starej szkoły boksu, stawiający na rycerskość postaw. Brzydzi się obrażaniem przeciwników, zresztą to w ogóle nie jest jego świat . A dodając do tego fakt, że biegle nie włada językiem angielskim, nie jest partnerem dla "Króla Cyganów" do takich wymian. Fury początkowo jeszcze próbował mocniej wyprowadzić go z równowagi, wypowiedział trochę przykrych słów pod jego adresem, ale widział, że po niepokonanym mistrzu wszystko spływa, jak po kaczce .

Natura jest jednak silniejsza, zresztą rodzina Furych z tego słynie, żeby tylko przypomnieć ostatni, haniebny incydent już z Rijadu. Ojciec brytyjskiego czempiona, John Fury, w pewnej chwili "poczęstował" uderzeniem z głowy członka sztabu Usyka . Nie dość, że sam nabawił się rozcięcia na czole, to jeszcze spowodował obrażenie u zaatakowanego mężczyzny.

Reklama Fury przygotowuje się do walki w wadze ciężkiej z Usykiem w Riyadzie / Associated Pres / © 2024 Associated Press

Jeśli w sztabie kolosa z Anglii uważali, że tym rozwścieczą Usyka, który na godziny przed walką zacznie się frustrować i publicznie kierować oskarżenia, znów srogo się zawiedli. Reklama

Ale próbują dalej, tym razem w bardziej parlamentarnej wersji, do czego posunął się Tyson podczas czwartkowego medialnego wydarzenia . W pewnej chwili, zamiast zgodnie z normą, stanąć twarzą w twarz z Usykiem, by wymienili się spojrzeniami, wykonał krok w jego stronę, po czym zaczął się prężyć do obiektywów kamer i aparatów.

Nie sposób w stu procentach wyczytać, jakie emocje kotłowały się w głowie Brytyjczyka. Niewątpliwie widać było strojenie przeróżnych min, co mogło zwiastować, że czuje ogromne emocje, które w dodatku sam na siebie nakłada. Z kolei Usyk zastygł w bezruchu i patrzył na profil swojego oponenta, aż w pewnej chwili zawadiacko się uśmiechnął, jakby poczuł, że jedną z wielu wojen nerwów w tym momencie to on wygrał.

Na kanwie tego zdarzenia, zmontowany został filmik, który bije rekordy popularności w mediach społecznościowych. To tylko osiem sekund, ale jakże obfitych i wymownych w treść. Na górnym kadrze widzimy fragment kuriozalnego face-to-face, a poniżej dwa psy. Jeden siedzi przodem w samochodzie i jakby kątem oka widział, a przynajmniej wyczuwał, że jest obserwowany przed rosłego "przeciwnika". Niby spokojnie siedzi, ale widać, że obleciał go konkretny strach, podczas gdy ten drugi ani na ułamek sekundy nie spuszcza go z oka...

Czy ta obserwacja znajdzie potwierdzenie w ringu?

Tyson Fury / TOM HOGAN / ANADOLU AGENCY / AFP

Ołeksandr Usyk / AFP