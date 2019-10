Rany Tysona Fury'ego (29-0-1, 20 KO), jakich nabawił się on w walce z Otto Wallinem, mają się goić bardzo szybko. Brytyjczyk dochodzi do siebie, a na horyzoncie znajduje się jego przyszłoroczny rewanż z Deontayem Wilderem (41-0-1, 40 KO).

- Było to jedno z najbardziej poważnych rozcięć, jakie widziałem w życiu. Jedno z dwóch najcięższych. Tak naprawdę bardziej doskwierało mu rozcięcie na powiece, choć było mniejsze. Ale zawsze mówiłem, że Tyson to dziwak z natury, wszystko goi się szybko i całkiem dobrze - mówił trener Ben Davison.



Już wcześniej mówiło się o tym, że jeżeli Fury nie będzie w 100 procentach gotowy na luty przyszłego roku, to wówczas jego rewanż z Deontayem Wilderem zostanie przesunięty.



- Jest w to zaangażowanych wiele osób. Nie jestem tak naprawdę ekspertem w dziedzinie rozcięć i ich gojenia się. Poczekamy i zobaczymy - dodał szkoleniowiec.



Kluczowe dla całej sprawy będzie to, kiedy Fury będzie mógł rozpocząć sparingi przed rewanżem z Amerykaninem, nie mając żadnych obaw o możliwość odnowienia się rozcięć.