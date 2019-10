Prawdopodobnie w lutym przyszłego roku dojdzie do wielkiego rewanżu Wilder vs Fury. Tymczasem Brytyjczyk jest myślami przy swoim wrestlerskim debiucie. Kibice od dawna domagali się Fury'ego w WWE i ich życzenie zostało spełnione. Pamiętajmy przy tym, że wciąż goi się paskudne rozcięcie nad łukiem brwiowym, którego Fury dostał niedawno w walce z Otto Wallinem.

Wkraczając do świata wrestlingu, Tyson Fury (29-0-1, 20 KO) zarabia w stosunkowo łatwy sposób, promuje swoją postać i spełnia marzenia. Tak przynajmniej stwierdził po tym, jak oficjalnie ogłoszono jego walkę z Braunem Strowmanem podczas gali WWE Crown Jewel 31 października w Arabii Saudyjskiej.



''Król Cyganów'' od dawna jest fanem wrestlingu. Już kilka lat temu rozmawiał z WWE w sprawie swojego występu w tej ogromnej organizacji, ale temat wtedy upadł i powrócono do niego dopiero podczas obecnego etapu w karierze Fury'ego, która chce podbić USA z właściwym sobie rozmachem. Co ciekawe, występu Brytyjczyka domagali się podobno członkowie saudyjskiej rodziny królewskiej, którzy bardzo mocno współpracują z WWE.



- Jestem zaszczycony tym, że będę uczestniczył w tak dużym evencie w Arabii Saudyjskiej. To coś, o czym marzyłem od dawna. Fantastyczna okazja. Braun Strowman spotyka kogoś, kto ma najlepsze ręce w boksie. Znokautuję Brauna, on nie wie, w co się pakuje - powiedział olbrzym z Wilmslow.