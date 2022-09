Tyson Fury założył się z trenerem. Chodzi o Ołeksandra Usyka

Brytyjczyk jest mistrzem WBC wagi ciężkiej. Do Ukraińca należą pozostałe pasy IBF/WBA/WBO. "Król Cyganów" wróci prawdopodobnie jeszcze w tym roku z innym rywalem, lecz w przyszłym mogłoby dojść do pełnej unifikacji .

Boks. Tyson Fury założył się z Javanem Hillem

- Ja i "Sugar" Hill jesteśmy przekonani, że jeśli ta walka wyjdzie w drugą fazę, będzie to gówniany występ z mojej strony. Ja twierdzę, że skończę Usyka do końca szóstej rundy, zaś "Sugar" uważa, że zrobię to do końca czwartej. Założyliśmy się więc między sobą - mówi w swoim stylu Fury.