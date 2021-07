Z czterech osób niestety również mistrz WBC wagi ciężkiej okazał się zakażony. Jak podaje znany dziennikarz Dan Rafael, kiedyś zaszczepił się pierwszą dawką, lecz nigdy nie przyjął drugiej. Co gorsze dla niego, ma objawy choroby i w ostatnich godzinach poczuł się źle. Sprawa jest rozwojowa, promotorzy wkrótce spotkają się i wyznaczą nowy termin walki, jak i prawdopodobnie całej gali.

I tu pojawia się problem - w sierpniu duża walka w PPV Pacquiao vs Spence, a we wrześniu jak zwykle ma zaboksować Saul "Canelo" Alvarez. Na ten moment początek października wydaje się najbardziej prawdopodobną opcją, jednak sprawa będzie dyskutowana.



Według ESPN, Fury prawdopodobnie wróci do Wielkiej Brytanii i ponownie zawita do USA, gdy nadejdzie odpowiedni czas.



Trzecie starcie Fury - Wilder miało się odbyć 24 lipca w Las Vegas. Championowi narzucił go sąd arbitrażowy, bo podpisując kontrakt na drugą walkę, zobowiązał się również do trzeciej.

Fury i Wilder spotkali się już dwukrotnie. Pierwsza walka miała miejsce w grudniu 2018 roku i zakończyła się kontrowersyjnym remisem. Większość obserwatorów uważała, że "Król Cyganów" zasłużył na zwycięstwo.



Brytyjczyk nie pozostawił wątpliwości w rewanżu w lutym 2020 roku, kiedy to dwukrotnie posłał na deski Wildera. W siódmej rundzie z narożnika "Brązowego Bombardiera" został rzucony ręcznik, oznaczający poddanie.



Od tego czasu ani Fury, ani Wilder nie pojawili się w ringu.

Na gali Fury - Wilder III pomiędzy linami mieli zaprezentować się Adam Kownacki (20-1, 15 KO) z Robertem Heleniusem (30-3, 19 KO).



