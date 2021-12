Tyson Fury wyjawia brutalną prawdę. Chodzi o niego i Wildera

Wszystkie trzy walki były brutalne, ale najbardziej krwawa okazała się ostatnia odsłona trylogii. Wilder dostał mnóstwo ciężkich ciosów i został znokautowany w jedenastej rundzie, ale i Fury dwukrotnie padał na matę ringu.

Fury z ogromny respektem do siły w pięściach Wildera

- Nigdy nie obawiałem się żadnego rywala, wiedziałem jednak, że mam do czynienia z być może najmocniej bijących bokserem wszech czasów. Niektórzy mają bardzo twarde szczęki, ja również, ale moją największą siłą jest zdolność do szybkiej regeneracji. Wilder nie był pierwszym, który położył mnie na deski, lecz zawsze wstaję i wygrywam. Zawsze! - kontynuował "Król Cyganów", mistrz WBC wagi ciężkiej (cyt. za Daily Mail).

- Jestem dumny z tego co zrobiłem wspólnie z Wilderem. Te walki przyniosły nam sławę oraz szacunek. Ludzie będą wspominać nas w kontekście jednej z największych walk wagi ciężkiej w historii. Słyszałem, że Wilder rozważa teraz zakończenie kariery. Jeśli tak rzeczywiście jest, to chciałbym zakopać topór wojenny i spędzić z nim trochę czasu. Po tej trzeciej walce nie poczuliśmy chyba do końca ogromu tego wszystkiego. Nadal nie zdaliśmy sobie tak naprawdę sprawy z tego wszystkiego co zaszło tamtej nocy. W nadchodzących latach będziemy siedzieć z naszymi rodzinami i przyjaciółmi i cicho wspominać naszą walkę życia - stwierdził Fury.