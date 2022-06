Tyson Fury wróci, jeśli ktoś zapłaci pół miliarda!

Nie ma raczej szans, by ktokolwiek mógł wyłożyć takie pieniądze na walkę, a już tym bardziej na gażę jednego zawodnika. "Król Cyganów" będzie jednak bawił się mediami i kibicami, bo w tym jest równie dobry jak w wymienianiu ciosów.

- Nawet gdyby mi zaproponowano dziś 200 milionów, to i tak by mnie nie skuszono. To byłaby może połowa tego, czego oczekiwałbym, żeby wrócić ze sportowej emerytury. Mówię poważnie, ściągnięcie mnie z emerytury na ring będzie kosztowało pół miliarda - wypalił mistrz WBC. Ale żeby podrażnić się z resztą bokserskiego świata jeszcze bardziej, olbrzym z Manchesteru wcale nie zamierza wakować tytułu federacji WBC.

Boks. Tyson Fury: Nie oddam pasa

- Nie oddam pasa WBC, mam teraz dwanaście miesięcy i będę go trzymał tak długo, jak to tylko możliwe - dodał.

