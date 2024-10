- Nie ma tajemnicy w tym, że wchodzę do walki, by go znokautować. Dlaczego? Bo nie sądzę, że dostanę decyzję w moją stronę, bez względu na to, co zrobię. Będę musiał wyręczyć arbitrów, tak jak zrobiłem to z Deontayem Wilderem w Ameryce - powiedział w rozmowie z Play Undisputed. Przypomnijmy, że wiosenny pojedynek z Usykiem przegrał po niejednogłośnej decyzji. Jeden z sędziów wskazał jego triumf, choć wydaje się, że była to przesadzona ocena.