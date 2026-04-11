Tyson Fury vs Arsłanbek Machmudow. O której walka? Gdzie oglądać boks? [TRANSMISJA, STREAM]

Walka Tyson Fury - Arsłanbek Machmudow odbędzie się dzisiaj podczas gali boksu zawodowego Fury vs Machmudow na stadionie Tottenhamu w Londynie około godziny 23:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego pojedynku będzie można obejrzeć tylko za pośrednictwem platformy streamingowej Netflix od godziny 20:00. Relacja tekstowa z tego starcia oraz jego wynik w Interii Sport.

Walka Tyson Fury vs Arsłanbek Machmudow to jedno z najważniejszych wydarzeń bokserskich 2026 roku. Fury wejdzie do ringu po raz pierwszy od grudnia 2024 roku, czyli drugiej porażki z Ołeksandrem Usykiem. Rok młodszy Machmudow miał znacznie krótszą przerwę, bo po raz ostatni walczył w październiku 2025 roku, gdy pokonał na punkty Davida Allena.

Bilans Fury'ego to 37 zawodowych walk, z których 34 wygrał, w tym 24 przez nokaut. Przegrał z kolei trzykrotnie. Machmudow ma na swoim koncie 23 pojedynki, z czego 21 wygrał i to aż 19 przez nokaut. Rosjanin mieszkający na co dzień Kanadzie dwkurotnie schodził za to z ringu pokonany.

Ostatnie dwie walki Fury'ego, to dwie porażki z Usykiem, co nie jest dobrym prognostykiem przed dzisiejszym pojedynkiem. Jeśli jednak Brytyjczyk wykorzysta swój zasięg, pracę nóg i nieprzewidywalność, może rozbijać rywala z dystansu i neutralizować jego nokautującą siłę. Przemawia za nim także doświadczenie w starciach na szczycie. Machmudow jest za to groźny głównie w półdystansie i przy presji, więc jego szanse rosną tylko wtedy, zmusi byłego mistrza świata do wymian. Mimo wszystko faworytem zdaje się Fury.

Karta walk:

Tyson Fury vs Arsłanbaek Machmudow - waga ciężka 12 rund

Jeamie TKV vs Richard Riakporhe - waga ciężka 12 rund

Conor Benn vs Regis Prograis - waga półśrednia 10 rund

Troy Williamson vs Simon Zachenhuber - waga superśrednia 10 rund

Justis Huni vs Frazer Clarke - waga ciężka 10 rund

Breyon Gorham vs Eduardo Costa Do Nascimento - waga superlekka 8 rund

Felix Cash vs Liam O'Hare - waga średnia 8 rund

Mikie Tallon vs Chris Rios - waga musza 6 rund

Elliot Whale vs Tom Hill - waga półśrednia 6 rund

Sultan Almohammed vs Hector Avila Lozano - waga superpiórkowa 4 rundy

Francis Gorman vs Ryan Labourn - waga ciężka 4 rundy

Tyson Fury w walce z Ołeksandrem Usykiem, 21.12.2024 r. Nick Potts East News

Arsłanbek Machmudow w akcji STRINGER / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

