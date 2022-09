"Tyson Fury trenuje jak nikt inny w wadze ciężkiej"

Boks. Joseph Parker stawia na Tysona Fury'ego

- Tyson naprawdę chce tej walki. Zobaczcie jednak, jak długo ja musiałem czekać na starcie z Joyce'em. Wszyscy znacie moje zdanie. Według mnie Fury wygra to przed czasem. Nie doceniałem go i nie rozumiałem, jaki jest dobry, tak długo, aż zacząłem z nim wspólnie trenować. Zrozumiałem wtedy, jak dobrym jest bokserem i to, że on trenuje ciężej niż ktokolwiek inny, ciężej niż zawodnicy niskich kategorii. Nikt w wadze ciężkiej nie ma takiego "silnika" jak on. Ten gość idzie do przodu i się nie zatrzymuje. Wydaje ci się, że on jest już wyczerpany, ale on nie zwalnia tempa. Joshua to z kolei puncher, bije bardzo mocno, więc zawsze będzie miał jakieś szanse, ale wiedząc, jak dobry jest Tyson, uważam, że to on wygra przed czasem - powiedział Parker.