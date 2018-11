Tyson Fury (27-0, 19 KO) zapowiada, że sprawi Deontayowi Wilderowi (40-0, 39 KO) takie lanie, że Amerykanin nawet nie będzie chciał rewanżu.

Do hitowego pojedynku o pas WBC w wadze ciężkiej dojdzie w nocy z soboty na niedzielę w Los Angeles.



- Myślę, że Wilder nie weźmie rewanżu. Udzielę mu lekcji boksu, tak go spiorę, że nie będzie chciał drugiej walki. Myślę, że zaboksuje z Joshuą, nawet jak ze mną przegra. Nie będzie miał innej opcji - stwierdził Fury.



Anthony Joshua (22-0, 21 KO) stoczy kolejną walkę 13 kwietnia na stadionie Wembley w Londynie. Z Wilderem miał boksować w tym roku, ale obozy obu zawodników nie zdołały dojść do porozumienia.



Transmisję z gali Wilder-Fury przeprowadzi Canal+ Sport.