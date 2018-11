Tyson Fury (27-0, 19 KO) pokrótce ocenił ostatnich rywali Deontaya Wildera (40-0, 39 KO), w tym Artura Szpilkę (22-3, 15 KO), którego na początku 2016 roku Amerykanin ciężko znokautował w dziewiątej rundzie.

- Wilder wszystkich znokautował, ale liczy się tak naprawdę tylko sześć jego ostatnich występów. Bermane Stiverne - mały zawodnik jak na wagę ciężką, poza tym był już stary i skończony. Johann Duhaupas - Francuz, który nie ma umiejętności, ale bardzo się stara. Wilder ani razu go nie zranił w tej walce. Eric Molina - szkolny nauczyciel, któremu się poszczęściło. Artur Szpilka - wszystkie inne walki przegrał przez nokaut. Ale lepiej się rusza w ringu i już tym sprawił Wilderowi problemy. Gerald Washington - futbolista, który ma niezły lewy prosty, ale nie jest bokserem - powiedział Fury.



- No i był Luis Ortiz. Czas dopada wszystkich, mówiłem to Władimirowi. Wielki człowiek powiedział kiedyś: "Znaj swoich wrogów". Wielki człowiek, który nazywa się Tyson Fury, powiedział: "Znaj swoich wrogów i wygraj. Znaj swój sport". A ja wiem o wadze ciężkiej więcej, niż Wilder kiedykolwiek będzie wiedzieć - dodał.



Walka Wilder - Fury o należący do Amerykanina pas WBC odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego w Las Vegas. Transmisję przeprowadzi Canal+ Sport.