​Linearny mistrz świata wagi ciężkiej Tyson Fury (28-0-1, 20 KO) nie przejmuje się wynikiem walki Deontay Wilder vs Luis Ortiz II, która czeka nas prawdopodobnie jesienią. W pierwszym pojedynku Amerykanina z Kubańczykiem w marcu 2018 roku po prawdziwym thrillerze wygrał mistrz świata WBC.

- Nie przejmuję się tym, że Ortiz może pobić Wildera. Jak mówiłem wcześniej, Ortiz ma 147 lat. Wilder powinien go więc znokautować szybciej niż za pierwszym razem. Trafi czymś mocnym wcześnie i Ortiz padnie. Jego nogi już nie funkcjonują - mówi Fury.

Do październikowej walki z Brytyjczykiem przymierzany jest Bułgar Kubrat Pulew (27-1, 14 KO). Jeżeli Fury go pokona, zmierzy się prawdopodobnie w pierwszym kwartale przyszłego roku z Wilderem, z którym zremisował po dramatycznej konfrontacji w grudniu zeszłego roku. By doszło do starcia Fury vs Wilder II, również ''Bronze Bomber'' musi oczywiście wykonać swoją robotę.

- Pierwsza walka z Ortizem była dla Wildera trudna stylowo, być może pierwszy raz walczył z doświadczonym mańkutem. Ale nawet jeżeli Wilder zostanie znokautowany w pierwszej rundzie, to stracę jedną szansą, otrzymując jednocześnie inną. Stanie się to, co ma się stać. Nie mamy kontroli nad przyszłością. Możemy tylko kontrolować swoje życie tu i teraz. Ja zrobię swoje 5 października lub 21 września - dodaje ''Król Cyganów'', który zdobywa serca amerykańskich kibiców po pełnych wrażeń walkach z Wilderem i Tomem Schwarzem.