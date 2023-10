Tyson Fury przyznaje: "To był fatalny moment na walkę. Nie przetrwałbym"

Tyson Fury zaraz po walce z Francisem Ngannou przyznał, że był to jeden z najcięższych, o ile nie najcięższy pojedynek w jego karierze. Kiedy leżał na deskach, a Kameruńczyk go obijał, zaczęło wyglądać na to, że może przegrać. Tak się jednak nie stało, sędziowie punktowali dla Brytyjczyka. Nie brakuje jednak głosów, że Ngannou został skrzywdzony. Padają pytania, co właściwie miał jeszcze zrobić, by wygrać?