W pierwszym pojedynku Fury - Chisora w 2011 roku do zgarnięcia były tytuły mistrza Wielkiej Brytanii oraz Wspólnoty Brytyjskiej. Druga odsłona trzy lata później toczyła się także o pasy EBU i WBO International. W pierwszym wspomnianym starciu Fury wygrał na punkty, natomiast w 2014 roku triumfował przed czasem.

Tyson Fury - Dereck Chisora. O której walka? Gdzie oglądać?

Walka Tyson Fury - Dereck Chisora odbędzie się w sobotę 3 grudnia 2022 r. Początek starcia Fury - Chisora ok. godziny 23.00 czasu polskiego. Będzie to walka wieczoru gali, która ruszy o godzinie 19.00. Transmisja w Polsacie Sport i usłudze Polsat Box Go.