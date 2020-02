Tyson Fury (29-0-1, 20 KO) nie ustaje w promowaniu rewanżowej walki z mistrzem świata WBC wagi ciężkiej Deontayem Wilderem (42-0-1, 41 KO), która czeka nas już w najbliższą sobotę w Las Vegas. Dziś Fury ogłosił, że po walce zamierza wrócić do tego, co robił podczas ponad dwuletniej przerwy po zdobyciu tytułu mistrzowskiego w starciu z Władimirem Kliczką (2015), czyli do narkotyków i płatnego seksu.

- Po tej walce idę w tango z dziwkami i wpadam w kokainowy cug. Czy jest coś lepszego niż koks i dziwki? - powiedział ''Król Cyganów''.



Brytyjczyk twierdził już przed walką z Wilderem, że masturbuje się siedem razy dziennie, by zwiększyć produkcję testosteronu, uprawia seks oralny, by wzmocnić mięśnie szczęki i moczy ręce w benzynie, by je utwardzić.



Promocja walki w stylu Fury'ego trwa więc w najlepsze, a już jutro Fury i Wilder wystąpią przed milionami widzów niezwykle popularnego wokalnego show "The Masked Singer". Odcinek z udziałem bokserów został już nagrany. Wszystko po to, by sprzedaż PPV była jak najwyższa. Promotorzy mają nadzieję, że dostęp do walki (cena w USA to 79,99 dolarów) wykupi co najmniej milion osób.



Pierwszą, remisową konfrontację Fury vs Wilder w grudniu 2018 roku wykupiło w PPV ok. 330 tysięcy osób.