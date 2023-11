Gdyby Tyson Fury miał w pełni zrealizować zadanie, które kreślił słowami przed widowiskiem w Rijadzie, Francis Ngannou miałby tylko jeden, jedyny powód do zadowolenia. Ogromną wypłatę, jaka miała wpłynąć na jego konto, bo mówiło się, że były mistrz UFC w wadze ciężkiej zarobi nie mniej niż 10 milionów dolarów. I to właśnie gigantyczny przelew miał otrzeć łzy zabranemu na bokserski uniwersytety Kameruńczykowi.

Jest nowa data pojedynku Tyson Fury - Ołeksandr Usyk. Będzie potwierdzenie?

Sensacyjnie wyszło jednak tak, że to "Król Cyganów" wszystkie smutki może starać się ogrzać blaskiem około 50 milionów dolarów, a może nawet i większej kwoty. Brytyjczyk wprawdzie wygrał, ale poza werdyktem (i kasą) nie ma ani jednego powodu do zadowolenia po tym, co zademonstrował w Arabii Saudyjskiej. Nie sposób powiedzieć, że niejednogłośna wiktoria Fury'ego jest skandalem, za to chyba każdy się zgodzi, że taki werdykt również w drugą stronę - na korzyść Ngannou - spokojnie by się obronił.

Dla Fury'ego, który miał się za pięściarza nie do pokonania, to spora potwarz, że bokserski debiutant w trzeciej rundzie rzucił go na deski, a w ósmej doprowadził do ran wokół lewego oka.

Nieprzypadkowa była obecność w Arabii Saudyjskiej Ołeksandra Usyka, który w odległości kilku metrów od ringu oglądał zmagania. To, o czym mówiło się nieoficjalnie, miało dojść do skutku krótko po walce "Króla Cyganów" z Ngannou. Wejście Ukraińca do ringu miało spowodować ogłoszenie unifikacyjnej walki o mistrzostwo świata pomiędzy oboma czempionami, dzierżącymi wszystkie cztery najważniejsze pasy. Tymczasem po sensacyjnym, 10-rundowym boju, skończyło się tylko na spojrzeniu sobie w oczy.

Tak oto data 23 grudnia na dobre została skasowana, bo Brytyjczyk nie będzie w stanie na tyle szybko wylizać ran i się zregenerować, aby odbyć optymalny obóz przygotowawczy do pojedynku z Usykiem. Na szczęście, jak donosi talkSPORT, w odwodzie jest już nowy termin pojedynku. Źródła portalu donoszą, że obecny plan zakłada wielką walkę w Arabii Saudyjskiej 17 lutego.

Warto dodać, że Usyk i Fury już parafowali kontrakty na wielkie widowisko, ciągle jednak oddala się termin pojedynku. Wiadomo także, że w umowie znalazła się klauzula rewanżowa, a wiele wskazuje na to, że przegrany oczywiście skorzysta z tego zapisu.

Tyson Fury / AFP

Tyson Fury - Francis Ngannou / AFP/AFP FAYEZ NURELDINE/

Tyson Fury w walce z Francisem Ngannou / FAYEZ NURELDINE

Ołeksandr Usyk /

Ołeksandr Usyk / Ukrinform/East News / East News