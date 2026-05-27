Tyson Fury ogłosił ws. przyszłości. Już wyleciał z Anglii. "Jedziemy"
Frank Warren przyznał ostatnio, że ogłoszenie walki Tysona Fury'ego jest planowane na ten tydzień. "Król Cyganów" nie czekał na oficjalny komunikat i sam zdradził rąbka tajemnicy. Nie podał przeciwnika, ale termin i miejsce pojedynku już tak - fani Brytyjczyka mogą zacierać ręce. Ich ulubieniec już się przygotowuje, pokazał to na Instagramie.
Późną jesienią - najpewniej w listopadzie - odbędzie się wielki hit pomiędzy Tysonem Furym a Anthonym Joshuą. Wewnątrzbrytyjskie starcie, nazywane bitwą o Anglię, ugości mityczne Wembley. Zanim jednak do tego dojdzie, pięściarz z Watfordu "zrzuci rdzę" 25 lipca przeciwko Kristianowi Prendze, będzie oczywiście murowanym faworytem. "Król Cyganów" wrócił z kolejnej emerytury w kwietniu, ale nie zamierza latem stać i czekać z założonymi rękami na końcówkę roku. Już wiadomo, kiedy pojawi się w ringu.
Jak przekazał w mediach społecznościowych, zrobi to tydzień po "AJ-u", czyli 1 sierpnia. Trudno traktować to jako fake news, bo właśnie wtedy odbywa się gala jego promotora Franka Warrena z Queensberry Promotions. Zaplanowano wtedy przełożoną potyczkę Pierce'a O'Leary'ego i Marka Chamberlaina w wadze lekkiej. Gala odbędzie się w dublińskiej 3Arena, a "The Gypsy King" wskazał właśnie to miasto.
Tyson Fury już się przygotowuje. Pokazał w sieci. Latem wyjdzie do ringu w Dublinie
Były mistrz świata jest już w Tajlandii na obozie treningowym. Na nagraniu na Instagramie widać jak po biega po drogach Phuket, a jego trener Robert McInnes jedzie za nim na quadzie. - Pierwszy dzień po powrocie na obóz, gotowi na walkę 1 sierpnia. Tyson w domu - powiedział szkoleniowiec.
Wróciłem, wróciłem do Tajlandii. Obóz drugi
I zamieścił podpis: "Jedziemy 1 sierpnia, Dublin, Irlandia".
Nie znamy jeszcze przeciwnika. Nazwisko zostanie odsłonięte na dniach. - To nie będzie Andy Ruiz. Chce trafić na dobrego przeciwnika, takiego jak ostatnio. Na rozpoznawalne nazwisko w przeciwległym narożniku, aby się rozgrzać przed konfrontacją z Joshuą. Wygląda na to, że Tyson może stoczyć walkę, nie chcemy, żeby czekał bezczynnie - mówił Warren.
Ostatnim razem Fury był w ringu 11 kwietnia. Rozbił Arsłana Machmudowa. Dwóch sędziów widziało jego zwycięstwo we wszystkich 12 rundach, a trzeci w 11.